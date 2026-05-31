Поиск Яндекса
Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Москва и Нью-Дели обсуждают организацию производства Су-57Э в Индии

Индийская сторона проявляет заинтересованность в создании российских военных самолетов на своей территории.

Источник: Комсомольская правда

Россия и Индия проводят консультации по организации производства истребителей пятого поколения Су-57Э на территории республики. Об этом на форуме по безопасности в Сколково сообщила Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству.

Наладить выпуск многоцелевых истребителей в Индии предложила российская сторона. Переговоры сейчас в активной стадии, отметили в ведомстве. В Нью-Дели заинтересованы в продолжении такого сотрудничества.

За более чем 60 лет партнеры уже освоили производство широкой линейки военной продукции советской и российской разработки. Речь идет о лицензионной сборке самолетов Су-30МКИ, танков Т-90С, автоматов АК-203, артиллерийских орудий и боеприпасов.

Ранее генеральный директор «Уралвагонзавода» Александр Потапов заявил о готовности России сотрудничать с Индией в создании танка будущего. По его словам, жизнь не стоит на месте, поэтому речь идет о новых платформах, и такой вопрос уже назревает у индийского оборонного ведомства.