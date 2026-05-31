Москва и Нью-Дели обсуждают организацию производства Су-57Э в Индии

Россия и Индия проводят консультации по организации производства истребителей пятого поколения Су-57Э на территории республики. Об этом на форуме по безопасности в Сколково сообщила Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству.
Наладить выпуск многоцелевых истребителей в Индии предложила российская сторона. Переговоры сейчас в активной стадии, отметили в ведомстве. В Нью-Дели заинтересованы в продолжении такого сотрудничества.
За более чем 60 лет партнеры уже освоили производство широкой линейки военной продукции советской и российской разработки. Речь идет о лицензионной сборке самолетов Су-30МКИ, танков Т-90С, автоматов АК-203, артиллерийских орудий и боеприпасов.
Ранее генеральный директор «Уралвагонзавода» Александр Потапов заявил о готовности России сотрудничать с Индией в создании танка будущего. По его словам, жизнь не стоит на месте, поэтому речь идет о новых платформах, и такой вопрос уже назревает у индийского оборонного ведомства.