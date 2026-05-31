Москва и Нью-Дели обсуждают организацию производства Су-57Э в Индии

Ранее генеральный директор «Уралвагонзавода» Александр Потапов заявил о готовности России сотрудничать с Индией в создании танка будущего. По его словам, жизнь не стоит на месте, поэтому речь идет о новых платформах, и такой вопрос уже назревает у индийского оборонного ведомства.