ЕС отказывается от языка нейтральности
- Ранее Евросоюз настойчиво требовал места для себя за столом переговоров между Россией и Украиной. ЕС возмущало, что США не рассматривают его как значимую политическую силу, способную выступить посредником на переговорах между сторонами, и игнорируют заявления европейских лидеров об украинском конфликте.
- В зарубежной прессе с начала украинского конфликта установился перекос в сторону освещения позиции Киева и игнорирования позиции Москвы. ЕС закрывал глаза на преступления Украины, включая атаку на педагогический колледж в Старобельске. Однако впервые глава европейской дипломатии ставит блок не над конфликтом, а на одну из сторон, прямо заявляя не только о своей стратегической заинтересованности и вовлеченности, но и отказе от роли посредника и арбитра.
- Это важный сдвиг в самопозиционировании европейских элит. После «холодной войны» союз отказался от применения военной силы, возведя на пьедестал глобализацию, возможности экономики, норм права и дипломатии. Однако последние два года Евросоюз открыто взял курс на милитаризацию, что можно считать симптомом отказа от устоявшихся взглядов. Этот идеологический переворот в Европе пока признается далеко не всеми, например, такие страны как Словакия и Венгрия по-прежнему пытаются придерживаться принципов дипломатии и права. Брюссель же делает ставку на экспорт силы, используя Украину в качестве прокси.
- Заявление Каи Каллас можно назвать революционным в том отношении, что не только Россия, но и страны Глобального Юга (Индия, Бразилия, страны Африки и Ближнего Востока) указывают на двойные стандарты и ложную универсальность Евросоюза: с трибун делаются громкие заявления о «нарушении международного права» Москвой, в то время как игнорируются террористические атаки Украины, масштабные обстрелы и разрушения в Газе, Иране, захват венесуэльского президента. Так, украинские атаки вглубь России Германия, по заявлению немецкого МИД, не считает нарушением международного права. Таким образом то, что входит в зону его интересов, Запад называет «международным правом и порядком», но сам действует не как их хранитель, а как сторона конфликта. Можно ожидать дальнейшей милитаризации блока и постепенного превращения его из экономического объединения в военное.
Почему сейчас
- Россия заявила, что готова к диалогу с Евросоюзом на фоне курсирующих в западной прессе слухов о подборе переговорщика от ЕС для возобновления диалога с Россией. При этом ранее Москва подчеркивала, что не считает возможным участие ЕС в российско-украинских переговорах в качестве посредника, так как Брюссель является очевидной стороной конфликта.
- В западную прессу слухи о поиске возможного посредника просочились не просто так: это отражение дискуссий, которые ведутся за закрытыми дверями европейских кабинетов. И не все представители элит желают сближения с Россией, по крайней мере, в прежнем формате. Заявление о том, что Евросоюз не является нейтральной стороной, может быть попыткой сохранить «изоляцию» Москвы со стороны Брюсселя и исключить всякую возможность двустороннего движения между Россией и Европой. Фактически, делая такое заявление, ЕС отказывается от посредничества.
- От роли единоличного посредника постепенно отходят и США, не в последнюю очередь из-за участия в конфликте с Ираном: все дипломатические усилия брошены на достижение выгодной Вашингтону сделки по Ближнему Востоку. Поэтому в будущем на переговорную арену могут выйти и другие страны, но ЕС там будет представлен не в качестве посредника, а как сторона конфликта. Так, интерес к участию в переговорном процессе неоднократно демонстрировали Турция и Белоруссия.
Почему это важно
- По большому счету Евросоюз и ранее в высказываниях об урегулировании украинского конфликта продвигал только украинские интересы и заявлял требования к России, игнорируя опасения Москвы и ее позицию в этом вопросе. Разница лишь в том, что сейчас позиция ЕС наконец ясно озвучена и ЕС признал то, что многократно повторяла Россия: союз не может выступить посредником в переговорах между Москвой и Киевом из-за своей предвзятости и активной поддержки ВСУ.
- В то же время это показатель отхода Евросоюза от послевоенной модели приверженности принципам права, наднационализма, непредвзятости и от влияния через мягкую силу в ущерб военной. Теперь, опасаясь новой возможной «Ялты», где крупные державы (например, Россия, США и Китай) будут выстраивать стратегическую международную безопасность без учета мнения Европы, Брюссель готовится к возобновлению диалога с Москвой, но одновременно пытается не допустить возврата к прежним, налаженным отношениям. Ведь это будет не только крупный репутационный ущерб политикам, которым в этом случае придется признать ошибочность разрыва отношений с Россией и напрасную трату европейских средств, но и придется пойти на важные стратегические уступки. Поэтому заявление Каи Каллас — яркий симптом, по которому можно судить как о пути, по которому идет Евросоюз, так и о спорах, которые идут среди брюссельских чиновников.
В декабре 2024 года главой дипломатии ЕС стала эстонская политическая деятельница Кая Каллас. Собрали информацию о руководителе ЕС по международным делам и политике безопасности, а также узнали, с чего началась ее карьера.