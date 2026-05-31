Премьер-министр Чехии Чехии Андрей Бабиш заявил, что видит черты сходства между современным состоянием Европейского союза и Римской империей в конце ее существования.
Свою позицию Бабиш высказал в интервью газете Financial Times.
Бабиш раскритиковал политику Брюсселя в области отказа от углеводородного топлива.
Действующий с 1 января механизм трансграничного углеродного регулирования CBAM, по мнению чешского премьера, толкает европейскую экономику в пропасть.
