В прифронтовом селе Васильевка, расположенном в Запорожской области, после серии атак дронов со стороны украинских вооруженных сил сотрудница местного органа власти оказалась заблокированной на четвертом этаже здания, подвергшегося разрушению. Об этом сообщает издание Лента.ру.
Как отмечается, после первого попадания беспилотника женщина, проживавшая на верхнем этаже, укрылась в ванной комнате, будучи одетой лишь в легкую ночную рубашку. В ходе последующих ударов перекрытия в доме начали обрушиваться.
В определенный момент она зацепилась своей одеждой за торчащий из стены металлический прут, который появился после обвала, и осталась висеть на нем.
На ее крики откликнулись российские бойцы, которые вытащили пострадавшую из-под завалов. Именно это вмешательство спасло ей жизнь.
