Трамп выдвинул более жесткие условия для мирной сделки

Официальные источники говорят, что Трамп выдвигает Ирану более жесткие условия в рамках мирного соглашения. Его изменения в предложенной сделке потенциально были направлены на ускорение процесса путем оказания давления на Тегеран, чтобы тот принял нынешние рамки, сказал один чиновник.
По словам трех официальных лиц, президент Трамп ужесточил условия потенциальной рамочной сделки по прекращению войны в Иране и отправил эти предложенные изменения обратно в страну для рассмотрения.
Как комментирует The New York Times, пока не вполне ясно, какие изменения были внесены в текст соглашения.
По словам двух официальных лиц, Трамп был обеспокоен частью потенциальной сделки, которая включала бы размораживание средств для иранцев. Он резко критиковал президента Барака Обаму за то, что тот сделал то же самое в соглашении более чем десятилетней давности, которое было подписано для сокращения ядерной программы Ирана.
Источник добавил, что изменения Трампа — новое, более жесткое предложение — потенциально были направлены на ускорение процесса путем оказания давления на Иран, с тем чтобы он принял рамочную программу, уже направленную верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи на утверждение.
Связаться с верховным лидером Исламской Республике сложно, поэтому любые изменения в документе, известном как меморандум о взаимопонимании, могут привести к дополнительным задержкам, пишет The New York Times.
В пятницу Трамп в течение двух часов встречался в оперативном центре с высокопоставленными помощниками, чтобы обсудить прекращение войны, но покинул встречу без объявления.
Обсуждаемое соглашение призвано фактически положить конец американо-израильской военной кампании против Ирана в обмен на снятие Ираном блокады Ормузского пролива, важнейшего водного пути для транспортировки нефти и газа, отмечает The New York Times. Ормузский пролив был открыт для торговли до начала кампании бомбардировок Ирана, которая началась 28 февраля.
Некоторые из наиболее острых вопросов, таких как будущее ядерной программы Ирана, будут отложены до более поздних раундов переговоров.
Как отмечает Reuters, президент Дональд Трамп оказался в затруднительном положении, поскольку стремится положить конец войне против Ирана: на него оказывают давление с требованием вновь открыть Ормузский пролив и снизить цены на бензин в США, но в то же время он сталкивается с потенциальной негативной реакцией со стороны ястребов в своей собственной партии из-за любых уступок Тегерану.
Дилемма Трампа стала очевидной в течение недели напряженной дипломатии, ознаменовавшейся появлением информации о готовящемся рамочном соглашении, которое, по словам источников, знакомых с этим вопросом, продлит нынешнее прекращение огня и ослабит контроль Ирана над жизненно важным маршрутом транспортировки нефти, отложив при этом обсуждение его ядерной программы. Такое временное соглашение, если оно будет одобрено Трампом и правителями Ирана, станет самым значительным шагом на пути к миру с тех пор, как он присоединился к Израилю в нападении на Исламскую Республику 28 февраля, и может снизить рост цен на энергоносители, вызванный конфликтом.
Но это также может вызвать неодобрение ключевой части окружения Трампа — влиятельных республиканцев, требующих, чтобы он «завершил работу», возобновив удары, чтобы закрыть Тегерану путь к ядерному оружию, что является его главной заявленной причиной начала войны.
Ранее на прошедшей неделе некоторые из жестко настроенных антииранских союзников Трампа отреагировали на сообщения о возможной сделке критикой, даже утверждая, что он может мало что выиграть от сделки по иранской ядерной программе, заключенной в 2015 году бывшим президентом Бараком Обамой и отмененной Трампом во время его первого президентского срока.
Высокопоставленные республиканцы, которые редко расходятся во мнениях с Трампом, призвали президента не идти на компромисс. Трамп настаивал на том, что он «не торопится» и примет только «отличное» соглашение.
Оказавшись зажатым между конкурирующими требованиями — быстрым решением проблемы высоких цен на газ и прекращением ядерных амбиций Ирана, — президент имеет мало возможностей для маневра, констатирует Reuters.
Представитель Белого дома сказал, что «переговоры идут хорошо, и он четко обозначил свои “красные линии”». «Президент Трамп заключит выгодную сделку для американского народа, которая должна гарантировать, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия», — сказал чиновник на условиях анонимности при обсуждении деликатных внутренних вопросов.