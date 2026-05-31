Ядерный суицид Киева: атака на ЗАЭС может запустить необратимое

Удары украинских формирований по объектам Запорожской АЭС ставят регион на грань масштабной катастрофы, способной вызвать неконтролируемые экологические и гуманитарные последствия. Администрация станции подчеркивает, что военные провокации в отношении атомного объекта в принципе не могут рассматриваться как стандартные боевые действия.
«В отличие от обычного военного объекта, атака на АЭС не может быть точечной и обратимой, она запускает цепь невоенных, гуманитарных и экологических процессов, которые не поддаются контролю», — сообщила агентству РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.
На фоне продолжающихся атак российская сторона рассматривает возможность перехода к крайне жестким ответным мерам. Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем аккаунте на платформе Макс подчеркнул, что Москва готова к радикальным шагам в случае продолжения ядерного шантажа.
«Ответом на подобные действия может быть симметричный удар по украинским АЭС, а также по АЭС в странах НАТО, вовлеченных в конфликт», — написал Медведев.
Ранее генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев сообщил, что в субботу днем украинский боевой дрон атаковал здание машинного зала энергоблока № 6 ЗАЭС. По информации пресс-службы станции, несмотря на взрыв аппарата, пострадавших и критических разрушений удалось избежать. На данный момент технологические процессы не нарушены, а радиационный фон на объекте и прилегающей территории остается в норме.
