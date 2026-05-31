В Ингушетии в частном доме взорвался газ, есть пострадавшие

По данным ведомства, взрыв произошел в 9.16 мск в воскресенье на улице Осмиева в сельском поселении Троицкое.
«По прибытии на место происшествия пожарно-спасательных подразделений было установлено, что произошел взрыв газо-воздушной смеси в частном домовладении, без возгорания. В результате взрыва пострадали два человека», — говорится в сообщении.
Пострадавшие доставлены в Сунженскую центральную районную больницу, причины взрыва устанавливаются.
