Сенатор Джабаров объяснил отказ дипломатов ЕС покидать Киев

Отказ дипломатических представительств стран Европейского союза покидать Киев после предупреждения Министерства иностранных дел Российской Федерации о нанесении ударов по объектам украинского военно-промышленного комплекса и центрам принятия решений объясняется опасениями краха собственной пропаганды. Такое мнение высказал сенатор Владимир Джабаров.

Источник: Reuters

Как сообщается, МИД России заявил, что атака Вооруженных сил Украины на колледж в Старобельске стала причиной для начала нанесения системных ударов по предприятиям украинского ВПК, а также по центрам принятия решений и командным пунктам в Киеве. Внешнеполитическое ведомство рекомендовало иностранным гражданам, включая персонал дипломатических миссий, незамедлительно покинуть украинскую столицу.

«Напускная смелость европейцев и их демонстративный отказ покинуть украинскую столицу продиктованы лишь страхом перед крахом собственной пропаганды. Они боятся, что рухнет европейский победоносный миф о нанесении России стратегического поражения руками украинцев. Но в случае эскалации их дипломаты, конечно, побегут так, что только пятки засверкают», — написал политик в своем Telegram-канале.

Сенатор отметил, что Киев пытается использовать иностранцев в качестве «живого щита», аналогично тому, как ранее поступал с мирным населением Мариуполя и других городов.

«Однако в отношении Вашингтона эта тактика не сработает. Американцы вряд ли готовы рисковать жизнями своих дипломатов ради главы киевского режима, который сейчас смотрит в сторону европейцев и англичан, а не нынешней администрации в Вашингтоне», — написал политик.

В заключение Джабаров подчеркнул, что Россия предупредила всех, и окончательное решение каждый принимает самостоятельно, возлагая всю ответственность на себя.