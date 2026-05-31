Как сообщается, МИД России заявил, что атака Вооруженных сил Украины на колледж в Старобельске стала причиной для начала нанесения системных ударов по предприятиям украинского ВПК, а также по центрам принятия решений и командным пунктам в Киеве. Внешнеполитическое ведомство рекомендовало иностранным гражданам, включая персонал дипломатических миссий, незамедлительно покинуть украинскую столицу.
«Напускная смелость европейцев и их демонстративный отказ покинуть украинскую столицу продиктованы лишь страхом перед крахом собственной пропаганды. Они боятся, что рухнет европейский победоносный миф о нанесении России стратегического поражения руками украинцев. Но в случае эскалации их дипломаты, конечно, побегут так, что только пятки засверкают», — написал политик в своем Telegram-канале.
Сенатор отметил, что Киев пытается использовать иностранцев в качестве «живого щита», аналогично тому, как ранее поступал с мирным населением Мариуполя и других городов.
«Однако в отношении Вашингтона эта тактика не сработает. Американцы вряд ли готовы рисковать жизнями своих дипломатов ради главы киевского режима, который сейчас смотрит в сторону европейцев и англичан, а не нынешней администрации в Вашингтоне», — написал политик.
В заключение Джабаров подчеркнул, что Россия предупредила всех, и окончательное решение каждый принимает самостоятельно, возлагая всю ответственность на себя.