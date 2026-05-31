Захарова ответила на слова бывшего астронавта США о российских космонавтах- «ворах»

Захарова 24 апреля заявила, что политика США и их союзников в космосе становится всё более агрессивной. Так, по ее словам, Вашингтон готовится разметить в космосе свое вооружение и открыто заявляет о своем стремлении на абсолютное доминирование в околоземном пространстве. Российская сторона при этом, как отметила официальный представитель МИД, исследует космос исключительно в мирных целях и не угрожает активности других.