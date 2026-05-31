Лукашенко назвал трепом угрозы Зеленского о 500 целях в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко охарактеризовал как «треп» угрозы, прозвучавшие со стороны главы киевского режима Владимира Зеленского в адрес Минска.

Источник: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

На полях саммита ЕАЭС в Астане главу государства попросили дать оценку агрессивным заявлениям из Киева, в том числе касающимся «определенных 500 потенциальных целей» на территории Белоруссии.

«Они, может, и определили 500 целей. У нас есть одна цель очень серьезная с точными координатами и совсем недалеко от Беларуси. Это ж они тоже понимают», — заявил Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА.

В целом белорусский лидер назвал подобные высказывания Киева болтовней.

«Пусть меня Владимир Александрович [Зеленский] извинит за это, но это треп какой-то», — резюмировал Лукашенко.

Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
Читать дальше