Лукашенко назвал трепом угрозы Зеленского о 500 целях в Белоруссии

На полях саммита ЕАЭС в Астане главу государства попросили дать оценку агрессивным заявлениям из Киева, в том числе касающимся «определенных 500 потенциальных целей» на территории Белоруссии.
«Они, может, и определили 500 целей. У нас есть одна цель очень серьезная с точными координатами и совсем недалеко от Беларуси. Это ж они тоже понимают», — заявил Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА.
В целом белорусский лидер назвал подобные высказывания Киева болтовней.
«Пусть меня Владимир Александрович [Зеленский] извинит за это, но это треп какой-то», — резюмировал Лукашенко.
