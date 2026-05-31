Не повторить Украину: Лукашенко дал совет армянскому народу

МИНСК, 31 мая — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал совет народу Армении — быть аккуратными при выборе дальнейшего пути экономического развития страны.

Источник: Sputnik.by

Многие заявления в Армении сейчас делаются в преддверии парламентских выборов в стране, это касается и разговоров о выходе из ЕАЭС и курс на вступление в Евросоюз, отметил белорусский лидер. По этому поводу по итогу саммита ЕАЭС в Астане было принято совместное заявление.

«Мы не давим народ, тем более, мы же понимаем, что тут игра политическая — завтра выборы в Армении. Естественно, это крутят-мутят под выборы. Но руководство Армении зря так поступает. Это доходит до унижения Евразийского экономического союза», — цитирует БелТА заявление Лукашенко по итогам саммита в Астане.

Глава государства отметил, что все позиции сторон на саммите ЕАЭС озвучивались в присутствии вице-премьера-Армении Мгера Григоряна, который представлял страну вместо премьер-министра Никола Пашиняна.

«Армянам надо быть очень аккуратными, чтобы, упаси господь, не повторить то, что произошло в Украине… В Украине все ровно так начиналось. Вы это помните. Чтобы они, армяне, которые только что вышли из одной войны, не попали в тяжелую ситуацию в связи с этим», — подчеркнул Лукашенко.

Он добавил, что определенным кругам выгодно то, что сейчас происходит в Армении.

"Приехали, собрали там кого-то, вы знаете, кто там был из европейцев, понаобещали целый ворох (в начале мая в Ереване прошел двусторонний саммит ЕС — Армения — Sputnik), — сказал президент.

