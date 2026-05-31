Ушаков: позиция Киева мешает реализации договоренностей США и РФ

«Были достигнуты действительно понимания о том, что та или иная сторона будет делать в контексте урегулирования украинского конфликта. Американцы обещали выполнить свою часть этих пониманий, но натолкнулись на, как я понимаю, ряд сложностей, которые прежде всего относятся к поведению Киева и реакции Киева на тот или иной зондаж, те или иные обращения американцев», — сказал Ушаков автору ИС «Вести» Павлу Зарубину.