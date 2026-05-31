Лукашенко посоветовал Армении не повторять сценарий Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рекомендовал гражданам Армении проявлять осторожность при определении дальнейшего вектора развития в рамках ЕАЭС или ЕС, чтобы избежать сценария, реализованного на Украине.

Источник: AP 2024

«Армянам надо быть очень аккуратными, чтобы, упаси Господь, не повторить то, что произошло на Украине», — заявил Лукашенко. Его слова приводит агентство Белта.

Белорусский лидер указал, что события на Украине развивались по аналогичному сценарию.

«Вы это помните. Чтобы они, армяне, которые только что вышли из одной войны, не попали в тяжелую ситуацию в связи с этим. Не надо спешить. Надо просто подумать, надо быть мудрыми людьми», — отметил Лукашенко.

По мнению президента Белоруссии, армянскому народу следует серьезно обдумать решение перед выбором между ЕАЭС и Евросоюзом.

«Вот единственное, к чему я их призываю. Выскажет народ свое мнение — мы с ним согласимся», — резюмировал Лукашенко.

Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
Читать дальше