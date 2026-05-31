Лукашенко заявил, что пытается понять Зеленского

МИНСК, 31 мая — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что жалеет и пытается понять Владимира Зеленского, который на фоне конфликта на Украине «где-то курнул, где-то кольнул» и начинает делать заявления с угрозами в адрес Минска.
«Я пытаюсь… понять (Зеленского — ред.). Идет война, идет жуткое давление. Пережить это не так просто. Ну, и там, может быть, что-то случилось. Где-то курнул, где-то кольнул и прочее произошло, и он начинает делать это заявление (с угрозами в адрес Белоруссии — ред.)», — сказал Лукашенко журналистам по окончании саммита ЕАЭС в Астане. Слова Лукашенко приводит в воскресенье белорусское госагентство Белта.
Глава белорусского государства отметил, что в определенной степени жалеет Зеленского.
«Мне его просто жаль. Поэтому я молчу. Не дай бог попасть в такую ситуацию», — подчеркнул Лукашенко.