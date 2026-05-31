Поиск Яндекса
Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко заявил, что пытается понять Зеленского

Лукашенко заявил, что жалеет Зеленского и пытается понять его.

Источник: © РИА Новости

МИНСК, 31 мая — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что жалеет и пытается понять Владимира Зеленского, который на фоне конфликта на Украине «где-то курнул, где-то кольнул» и начинает делать заявления с угрозами в адрес Минска.

«Я пытаюсь… понять (Зеленского — ред.). Идет война, идет жуткое давление. Пережить это не так просто. Ну, и там, может быть, что-то случилось. Где-то курнул, где-то кольнул и прочее произошло, и он начинает делать это заявление (с угрозами в адрес Белоруссии — ред.)», — сказал Лукашенко журналистам по окончании саммита ЕАЭС в Астане. Слова Лукашенко приводит в воскресенье белорусское госагентство Белта.

Глава белорусского государства отметил, что в определенной степени жалеет Зеленского.

«Мне его просто жаль. Поэтому я молчу. Не дай бог попасть в такую ситуацию», — подчеркнул Лукашенко.

Узнать больше по теме
Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
Читать дальше