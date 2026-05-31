Песков ответил на обвинения Евросоюза в нарушении «красных линий»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что европейские государства, предпринимающие действия для продолжения конфликта на Украине, не имеют оснований обсуждать пересечение «красных линий» другими сторонами. Соответствующее заявление он сделал в беседе с журналистом «Вестей» Павлом Зарубиным.

Источник: РИА "Новости"

Поводом для комментария послужило падение беспилотного летательного аппарата на территории Румынии. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, утверждая о причастности России к данному инциденту, обвинила Москву в нарушении «красных линий».

«Они в ЕС пересекли все, что можно пересечь, поэтому здесь нет смысла дальше подсчитывать», — ответил Песков на вопрос о количестве «красных линий», которые были нарушены европейскими странами.

«Но что бы ни происходило, первоисточником всех проблем является Украина и действия киевского режима. Все остальное — это производное. Страны, которые делают все возможное, чтобы война продолжалась дальше, не должны говорить про какие-то “красные линии”», — добавил представитель Кремля.

