Песков ответил на обвинения Евросоюза в нарушении «красных линий»

Поводом для комментария послужило падение беспилотного летательного аппарата на территории Румынии. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, утверждая о причастности России к данному инциденту, обвинила Москву в нарушении «красных линий».
«Они в ЕС пересекли все, что можно пересечь, поэтому здесь нет смысла дальше подсчитывать», — ответил Песков на вопрос о количестве «красных линий», которые были нарушены европейскими странами.
«Но что бы ни происходило, первоисточником всех проблем является Украина и действия киевского режима. Все остальное — это производное. Страны, которые делают все возможное, чтобы война продолжалась дальше, не должны говорить про какие-то “красные линии”», — добавил представитель Кремля.