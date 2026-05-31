Лукашенко назвал враньем заявление Пашиняна про газопровод в Армении

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал враньем заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о газопроводе, передает телеграм-канал «Пул Первого».
На полях саммита ЕАЭС в Астане белорусский лидер раскритиковал заявления Пашиняна, что будет организован новый транзитный газопровод, который пройдет через Армению.
— Недавно я услышал из заявления Пашиняна: «Вот, через нас трубы пойдут, и нам будут платить газом. И газа, и денег будет много». Слушайте, когда это еще будет — вопрос, — прокомментировал белорусский лидер.
Но еще рассматривая такое утверждение, Лукашенко заметил, что простые люди не погружаются в детали, но есть вопросы: «откуда и какие трубы будут проложены?». Поэтому он назвал враньем такого рода заявления.
— Хотелось бы знать, зачем он врет своим людям? Какие трубы, откуда трубы эти будут идти и кто этот газ им даст, и какие деньги будут, — задался глава республики вопросами.
— Вот, только природный газ. Я больше ни о чем не говорю. Это какая выгода? Мы понимаем, что тут игра политическая — завтра выборы, — подчеркнул он.
Также Лукашенко обратил внимание на то, что и многие разговоры про возможный выход Армении из ЕАЭС, курс на вступление в Евросоюз, инициируются сейчас из-за предвыборной гонки. Но из-за этого лидерами ЕАЭС было принято совместное заявление по итогам саммита в Астане, где выступили за проведение в Армении соответствующего референдума. И еще позиции сторон озвучивались в присутствии вице-премьера Армении Мгера Григоряна, представлявшего страну на заседании Высшего Евразийского экономического совета.
— Мы не давим народ, понимая, что тут игра политическая — завтра выборы в Армении. Естественно, это крутят-мутят под выборы. Но руководство Армении зря так поступает. Это доходит до унижения Евразийского экономического союза. И члены ЕАЭС все единогласно с этим согласились, — констатировал лидер Беларуси.
