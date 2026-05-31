Лукашенко назвал враньем заявление Пашиняна про газопровод в Армении

Также Лукашенко обратил внимание на то, что и многие разговоры про возможный выход Армении из ЕАЭС, курс на вступление в Евросоюз, инициируются сейчас из-за предвыборной гонки. Но из-за этого лидерами ЕАЭС было принято совместное заявление по итогам саммита в Астане, где выступили за проведение в Армении соответствующего референдума. И еще позиции сторон озвучивались в присутствии вице-премьера Армении Мгера Григоряна, представлявшего страну на заседании Высшего Евразийского экономического совета.