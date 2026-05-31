Лукашенко усомнился в заявлениях Пашиняна о газе и трубах

Своё мнение он высказал в интервью Павлу Зарубину для информационной службы «Вести».
По словам Лукашенко, он услышал от Пашиняна заявление о том, что через Армению пройдут трубы, и стране будут платить газом, и тогда будет много и газа, и денег.
«Ну, слушайте, когда это ещё будет — вопрос. А второе — откуда, какие трубы будут проложены? Вот хотелось бы знать, зачем он врёт своим людям? Какие трубы, откуда трубы эти будут идти, и кто этот газ им даст?» — сказал белорусский лидер.
Ранее Лукашенко пожелал Армении быть мудрее во избежание повтора событий на Украине.
