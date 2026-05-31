Лукашенко дал совет армянам, чтобы не повторилось произошедшее с украинцами

Президент Беларуси Александр Лукашенко дал совет народу Армении, чтобы не повторилось произошедшее на территории Украины, передает телеграм-канал «Пул Первого».
В частности, белорусский лидер на полях саммита ЕАЭС заявил, что армянам следует быть очень аккуратными, чтобы — «упаси господь, не повторить то, что произошло в Украине». Лукашенко напомнил, что украинские события развивались по схожему сценарию в начале, что многие помнят.
— Чтобы они, армяне, которые только что вышли из одной войны, не попали в тяжелую ситуацию в связи с этим, — предостерег он.
При этом Лукашенко дал совет армянам, как этого избежать:
— Не надо спешить. Надо просто подумать, надо быть мудрыми людьми.
Кроме того, Лукашенко обратил внимание, что определенные круги имеют непосредственную выходу из-за происходящего в Армении.
— Кому-то это выгодно? Приехали, собрали там кого-то (вы знаете, кто там был из европейцев), понаобещали целый ворох (в начале мая в Ереване проходил двусторонний саммит ЕС — Армения. — Ред.)… Хотя мы не слышали этих обещаний, были только осуждения: «Беларусь и Россия такие-сякие». Конечно, мы не совершенны, чего тут говорить. Но на себя посмотрите, — заключил белорусский президент.
А резюмируя, добавил, что единственное, к чему он призывает народ Армении, — серьезно подумать прежде, чем делать такой шаг.
— Выскажет народ свое мнение — мы с ним согласимся, — заключил глава Беларуси.
