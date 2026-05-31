Глава МАГАТЭ призвал прекратить атаки на Запорожскую АЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси выступил с заявлением после атаки беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины на Запорожскую атомную электростанцию. Он призвал к прекращению подобных действий в связи с угрозой возникновения ядерной аварии.
«Атаки на ядерные объекты неприемлемы и должны прекратиться для предотвращения вполне реального риска ядерной аварии, которая никому не принесет пользы», — говорится в заявлении, опубликованном на странице МАГАТЭ в соцсети X.
Развитие атомных технологий и появление ядерного оружия потребовало создания специальной организации для контроля за опасными технологиями. В результате при ООН сформировали МАГАТЭ — Международное агентство по атомной энергии. Собрали главную о нем информацию.