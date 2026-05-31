США не ответили на письмо Зеленского о поставках боеприпасов для ПВО

Ранее Зеленский написал письмо президенту США Дональду Трампу и американскому Конгрессу с просьбой нарастить поставки комплексов ПВО и ракет для них из-за растущего дефицита боеприпасов в ВСУ.
«Я направил письмо в Белый дом и Конгресс США и надеюсь, что они поймут и ответят», — сказал Зеленский в интервью телеканалу CBS, отвечая на вопрос, получил ли он ответ от американской стороны.
Ранее газета New York Times писала, что ракеты для систем ПВО, которые хочет получить Украина, быстро расходуются на Ближнем Востоке. Зеленский же был недоволен тем, что в ходе эскалации на Ближнем Востоке из-за операции США и Израиля против Ирана в первые сутки конфликта было использовано 800 ракет Patriot, тогда как Украина, по его словам, не имела такого количества ракет с 2022 года.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.