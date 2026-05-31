Президент Румынии пригрозил выслать посла России из-за дронов

«Это предупреждение российской стороне, и я надеюсь, что они прекратят это делать. В противном случае у нас есть другие меры, которые мы можем предпринять против них», — заявил румынский президент.
Отвечая на уточняющий вопрос о характере этих мер, Дан пояснил: «Например, высылка посла. Это дипломатическая иерархия мер».
Кроме того, глава государства вновь указал, что падение дрона на жилой дом в Румынии является следствием действий украинских сил противовоздушной обороны.
Инцидент произошел в ночь на 29 мая в городе Галац, расположенном у границы с Украиной. Беспилотник врезался в крышу жилого здания. В результате взрыва возник пожар в квартире на десятом этаже. Пострадали два человека, около 70 местных жителей были эвакуированы.