Президент Румынии пригрозил выслать посла России из-за дронов

Президент Румынии Никушор Дан допустил возможность высылки российского посла при повторении инцидентов с беспилотными летательными аппаратами на румынской территории. Как сообщает Би-би-си, соответствующее заявление он сделал в интервью телеканалу.

Источник: AP 2024

«Это предупреждение российской стороне, и я надеюсь, что они прекратят это делать. В противном случае у нас есть другие меры, которые мы можем предпринять против них», — заявил румынский президент.

Отвечая на уточняющий вопрос о характере этих мер, Дан пояснил: «Например, высылка посла. Это дипломатическая иерархия мер».

Кроме того, глава государства вновь указал, что падение дрона на жилой дом в Румынии является следствием действий украинских сил противовоздушной обороны.

Инцидент произошел в ночь на 29 мая в городе Галац, расположенном у границы с Украиной. Беспилотник врезался в крышу жилого здания. В результате взрыва возник пожар в квартире на десятом этаже. Пострадали два человека, около 70 местных жителей были эвакуированы.