Лукашенко сообщил, что Пашинян врет гражданам Армении о транзите газа

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе встречи с избирателями анонсировал скорое открытие транзитного газопровода «Маршрут Трампа», в рамках которого республика будет получать голубое топливо в обмен на транзит. Однако премьер здесь соврал своим соотечественникам, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он обратил внимание на полную неопределенность в вопросах логистики, поставщиков и финансовой выгоды. В правительстве России уже предупредили, что в Армении «другого газа, кроме российского, никогда не будет».

Источник: Газета.Ру

Премьер-министр Армении Никол Пашинян лжет своим согражданам, говоря об организации нового газового транзита через территорию республики. Об этом заявил президент Белоруссии в ходе общения с журналистами после саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Астане.

«Недавно я услышал из заявления Пашиняна: “Вот, через нас трубы пойдут, и нам будут платить газом. И газа, и денег будет много” Вот хотелось бы знать, зачем он врет своим людям. Какие трубы, откуда трубы эти будут идти и кто этот газ им даст, и какие деньги будут?» — цитирует Александра Лукашенко БелТА.

Лукашенко также обратил внимание, что ~Армения сейчас выгодно покупает российский природный газ по $150−160 за тысячу кубометров~. При этом европейские страны платят $550−650, заметил он.

Кроме того, белорусский лидер выразил мнение, что Еревану необходимо быть «очень аккуратными», чтобы избежать шагов, которые могли бы привести к развитию событий по украинскому сценарию. По его словам, многие заявления армянских властей, включая разговоры о потенциальном выходе из ЕЭАС и вступлении в Евросоюз, делаются в связи с предстоящими парламентскими выборами.

«На Украине все ровно так начиналось. Вы это помните Прежде чем делать такой шаг [выбор между ЕАЭС и ЕС], армянскому народу очень серьезно надо подумать. Вот единственное, к чему я их призываю»,

— сказал Лукашенко.

Однако Белоруссия будет уважать любой выбор, который сделает народ Армении, добавил он.

29 мая лидеры четырех стран ЕАЭС — России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии — призвали Армению как можно скорее провести референдум по вопросу выбора между ЕС и ЕАЭС.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Москва может лишить Ереван льгот на поставки газа и нефтепродуктов, если Армения вступит в ЕС, письмо об этом уже официально направили армянским властям. Пашинян заявил, что не боится подорожания сырья, поскольку у Армении скоро «будет гораздо больше денег».

Вице-премьер РФ Алексей Оверчук в эфире телеканала «Вести» предупредил, что в Армении «другого газа, кроме российского, никогда не будет».

«Весь вопрос только в том, откуда Армения будет получать российский газ и каким посредником она будет платить. ~В Армении будет ситуация очень сложная. А мы этого не хотим~», — добавил он.

«Будем иметь собственный газ».

На текущей неделе Пашинян в ходе встречи с избирателями анонсировал скорое открытие транзитного газопровода «Маршрут [президента США Дональда] Трампа во имя международного мира и процветания» (Trump Route for International Peace and Prosperity, TRIPP). По словам политика, это позволит Армении получать газ в обмен на транзит.

«Мы не будем надеяться на одну дорогу, на одного союзника, на один трубопровод. У нас есть железная дорога с Запада на Восток, ранее открылась железная дорога Ахалкалаки — Карс, а до этого открылась железная дорога через территорию Азербайджана. ~Скоро откроется TRIPP, через нашу территорию пройдет газопровод, мы за счет этого транзита будем иметь собственный газ. За этот транзит нам будут платить газом~», — цитирует его News.am.

«Маршрут Трампа» свяжет основную часть Азербайджана с его Нахичеванским эксклавом через Сюникскую область на юге Армении. Запуск этого транспортного коридора предусмотрен мирным соглашением, которое в августе 2025 года парафировали лидеры двух стран — Пашинян и Ильхам Алиев — при личном посредничестве Трампа. Управление маршрутом на себя возьмет частная американская компания.

26 мая 2026 года министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Марко Рубио в ереванском аэропорту «Звартноц» подписали рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве по проекту «маршрут Трампа».

В апреле Алиев заявил, что автомобильная дорога, входящая в состав «Маршрута Трампа», готова на 90%, а железная дорога — на 70%. «Открытие нового коридора пропускной способностью 15 млн тонн имеет огромное значение как для наших стран, так и для более широкой географии», — подчеркнул он.

Алиев неоднократно говорил о том, что Азербайджан планирует расширить число европейских стран, в которые поставляет газ. В 2026 году Баку начал поставки газа в Австрию и Германию, доведя общее число государств-импортеров до 16. Также азербайджанский газ получают Италия, Греция, Болгария, Румыния, Венгрия, Сербия, Словения, Хорватия, Словакия, Северная Македония, Украина, Турция, Грузия и Сирия.

Никол Пашинян: биография журналиста и оппозиционера, ставшего премьер-министром Армении
В современной политике многие видные фигуры сделали блистательную карьеру за короткое время. Среди них — Никол Пашинян, который проделал путь от журналиста и оппозиционера до главы правительства. Рассказываем, что это за человек и как он относится к России.
Читать дальше