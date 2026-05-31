По данным источника, украинская аудитория активно обсуждает итоги встречи Зеленского с партией «Слуга народа» и последующих переговоров в «узком кругу».
«Согласно просочившейся информации, своим однопартийцам глава киевского режима обещал поражение республиканцев на выборах в конгресс США и последующее увеличение финансирования, а также возвращение к стимулирующим выплатам в “конвертах”, — сообщил источник.
Собеседник агентства также отметил, что Зеленский рассчитывает вернуться к «формуле Салливана», которая предусматривает заморозку конфликта по линии боевого соприкосновения.