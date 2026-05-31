«В узком кругу Зеленский заявил о намерениях назначить Буданова* главнокомандующим ВСУ и Шмыгаля вернуть на должность премьер-министра. Эти кадровые решения будут приняты ближе к выборам в конгресс (США — ред.)», — сообщил источник.
Он также отметил, что все эти решения были приняты одновременно с визитом в Киев американского сенатора-демократа Ричарада Блументаля, который считается одним из лоббистов военно-промышленного комплекса США.
«Все заявления Зеленского и его сторонников о намерениях мирного урегулирования конфликта, но на более выгодных для Украины условиях, носят исключительно популистский характер», — подчеркнул собеседник агентства.
* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.