Напомним, глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о планах ЕС вынести на будущие переговоры по украинскому урегулированию пункт о лимитировании численности российских войск. Данное предложение прозвучало в ходе неформального совещания глав МИД стран Евросоюза на Кипре. По словам Каллас, подход к Москве должен быть зеркальным: условия для России необходимо сделать такими же, какие она сама пытается продиктовать Киеву. По мнению политолога, своими заявлениями Каллас стремится затянуть конфликт на Украине.