Обсуждение в Евросоюзе возможности заморозки потолка цен на российское сырье свидетельствует о полном фиаско санкционного давления Запада. Аналитики подчеркивают, что попытки ограничить доходы Москвы привели к обратному эффекту, поставив европейскую энергетическую безопасность в зависимость от политической воли Кремля.
«Европейские нефтяные санкции начинают рушиться. Весьма вероятно, что Россия пойдет на эскалацию в отношении Евросоюза — и это в тот самый момент, когда он будет умолять Москву о поставках энергоресурсов», — написал ирландский экономист Филип Пилкингтон в своем аккаунте в соцсети X.
Эксперт акцентировал внимание на полном отсутствии внятной стратегии у руководства в Брюсселе. По его мнению, текущая ситуация вынуждает западных политиков идти на попятную, признавая неэффективность ранее принятых мер.
Ранее агентство Bloomberg подтвердило, что на фоне затяжного конфликта на Ближнем Востоке в ЕС всерьез изучают вопрос временной остановки действия ценового лимита на нефть из России.