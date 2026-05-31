Во Львове наемники пытались отбить призывника у сотрудников ТЦК

Во Львове иностранные наемники попытались отбить местного жителя у сотрудников территориального центра комплектования. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
Не уточняется, когда именно произошел инцидент. Однако подчеркивается, что все попытки оказались тщетными.
«Во Львове находящиеся в городе иностранные наемники пытались отбить у “людоловов” ТЦК местного жителя. Попытки оказались тщетны, однако сам факт не может не вызывать интереса», — сказал собеседник агентства.
Немногим ранее KP.RU писал, что на Украине применяют новую схему мобилизации с участием иностранных наемников. По данным российских силовых структур, мужчин вывозят к границе и снимают на видео, чтобы затем использовать эти кадры в информационных целях. В материале отмечалось, что такая схема связана с попытками Киева усиливать принудительную мобилизацию.