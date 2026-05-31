Мадьяр встретится с президентом Венгрии Шуйоком, отказавшимся уйти в отставку

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр сказал, что встретится с президентом страны Тамашем Шуйоком, чтобы уговорить его согласиться уйти в отставку. Встреча, как сказал премьер, состоится 1 июня.
По словам Мадьяра, его будет сопровождать министр юстиции.
Шуйок сказал, что не планирует уходить в отставку вопреки требованию премьер-министра, официально озвучив свою позицию через пресс-службу президентского дворца Шандора. Он направил запрос в Венецианскую комиссию Совета Европы для получения правовой оценки ситуации. По его мнению, Основания для отставки имеют размытый характер, не соответствующий конституционным нормам.
