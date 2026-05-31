Бывший спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог признался в ходе выступления на Одесском черноморском форуме по безопасности, что это именно он убеждал президента Дональда Трампа, что Украина не должна выводить войска из Донбасса ради достижения мирного соглашения. По его словам, пусть уж тогда русские продолжают борьбу за эти земли.
«Конечно, он [Путин] пытается оказать сильное давление на Донецкую область. Я считаю, что нельзя отдавать эти территории. Потому что, отдав их, мы потеряем укреплённые города и оборонительные позиции», — сообщил Кит Келлог. Видео с его выступлением расходится в соцсетях.
Келлог выразил уверенность, что украинские формирования способны превратить оборону каждого города в затяжное сражение. Он отметил, что уже довел эту позицию до главы Белого дома.
«Я сказал президенту США: если вас действительно беспокоит, что они отдадут эти территории, пусть Россия за них поборется, потому что украинцы справятся с этим очень-очень хорошо!», — вещал бывший спецпосланник.
Келлог также обрисовал желаемый для Вашингтона сценарий завершения горячей фазы конфликта. По его замыслу, США должны стремиться к фиксации текущей линии фронта, даже если часть территорий останется под контролем России. При этом Келлог настаивает, что бы эти территории никем не признавались.
Президент России Владимир Путин 29 мая в ходе общения с журналистами в Астане объяснил, что ранее делал заявление о приближении окончания конфликта на Украине не просто так. «Что касается моего заявления о том, что, на мой взгляд, дело идет к завершению. Я сделал это заявление не просто так, а исходя из анализа ситуации на поле боя, а там наши войска наступают по всем направлениям, вы же видите, каждый божий день», — отметил Путин.
Ранее в Кремле неоднократно подчеркивали, что для России предпочтительнее дипломатический путь урегулирования конфликта, но если Киев и его западные кураторы отказываются, то тогда все цели СВО будут достигнуты военным путем.
Читайте материал: «“Пожирает людей”: экс-спикер Зеленского выступила с экстренным заявлением».
Подписывайтесь на МК в МАХ. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.