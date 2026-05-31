Пусть русские поборются: Келлог убедил Трампа не сдавать Донбасс

Президент России Владимир Путин 29 мая в ходе общения с журналистами в Астане объяснил, что ранее делал заявление о приближении окончания конфликта на Украине не просто так. «Что касается моего заявления о том, что, на мой взгляд, дело идет к завершению. Я сделал это заявление не просто так, а исходя из анализа ситуации на поле боя, а там наши войска наступают по всем направлениям, вы же видите, каждый божий день», — отметил Путин.