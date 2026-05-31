Подразделения ВСУ, занимающиеся запуском дальнобойных беспилотников, не имеют единого центра управления, говорится в репортаже CNN с базы украинских военных.
Представители украинской программы БПЛА заявили телеканалу, что одним из ее ключевых элементов является децентрализованная структура. По их словам, работа ведется с десятков разных площадок.
«У нас нет общих центров, мы используем десятки разных площадок», — сказал один из собеседников CNN.
В репортаже также говорится, что украинские военные используют программное обеспечение на основе искусственного интеллекта, которое, по их словам, позволяет одновременно работать с тысячами беспилотников.
Кроме того, представители подразделения рассказали CNN о применении ложных целей и реактивных беспилотников. По их утверждению, часть таких аппаратов может отображаться на радарах как ракеты.
«Мы отправили сотни таких аппаратов. Некоторые пустые, некоторые с боевой частью», — заявил собеседник телеканала.
Российские военные регулярно наносят удары по местам подготовки и запуска ударных дронов дальнего действия ВСУ.
Ранее в этом месяце президент Владимир Путин заявил о росте эффективности российских беспилотников. По его словам, новые системы все лучше выполняют задачи. Путин отметил, что беспилотники должны уметь действовать ночью и оснащаться радиолокационными станциями и подчеркнул, что развитие БПЛА остается одним из важнейших направлений работы.
В январе президент поручил правительству подготовить план внедрения беспилотников в экономику и разработать регулирование для автономных систем.
В ноябре 205 года стало известно о создании в России войск беспилотных систем. Глава государства объяснял это накопленным военным опытом и ситуацией в зоне военной операции.
Стратегия развития беспилотной авиации в России утверждена в июне 2023 года и рассчитана до 2030-го. Она предусматривает серийное производство отечественных БПЛА, создание промышленных центров, строительство аэродромов и дронопортов, подготовку специалистов и развитие исследований. На нацпроект «Беспилотные авиационные системы» в проекте бюджета заложено 26 млрд руб. в 2026 году, 28,6 млрд руб. в 2027-м и 33,3 млрд руб. в 2028-м.
