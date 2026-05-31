CNN показал базу запуска дальнобойных дронов ВСУ

Одним из главных элементов украинской программы БПЛА является отсутствие единого центра управления, сообщает CNN. Для запуска дронов используются разные площадки. ВС России регулярно наносят удары по базам запуска дронов ВСУ.

Источник: РБК

Подразделения ВСУ, занимающиеся запуском дальнобойных беспилотников, не имеют единого центра управления, говорится в репортаже CNN с базы украинских военных.

Представители украинской программы БПЛА заявили телеканалу, что одним из ее ключевых элементов является децентрализованная структура. По их словам, работа ведется с десятков разных площадок.

«У нас нет общих центров, мы используем десятки разных площадок», — сказал один из собеседников CNN.

В репортаже также говорится, что украинские военные используют программное обеспечение на основе искусственного интеллекта, которое, по их словам, позволяет одновременно работать с тысячами беспилотников.

Кроме того, представители подразделения рассказали CNN о применении ложных целей и реактивных беспилотников. По их утверждению, часть таких аппаратов может отображаться на радарах как ракеты.

«Мы отправили сотни таких аппаратов. Некоторые пустые, некоторые с боевой частью», — заявил собеседник телеканала.

Российские военные регулярно наносят удары по местам подготовки и запуска ударных дронов дальнего действия ВСУ.

Ранее в этом месяце президент Владимир Путин заявил о росте эффективности российских беспилотников. По его словам, новые системы все лучше выполняют задачи. Путин отметил, что беспилотники должны уметь действовать ночью и оснащаться радиолокационными станциями и подчеркнул, что развитие БПЛА остается одним из важнейших направлений работы.

В январе президент поручил правительству подготовить план внедрения беспилотников в экономику и разработать регулирование для автономных систем.

В ноябре 205 года стало известно о создании в России войск беспилотных систем. Глава государства объяснял это накопленным военным опытом и ситуацией в зоне военной операции.

Стратегия развития беспилотной авиации в России утверждена в июне 2023 года и рассчитана до 2030-го. Она предусматривает серийное производство отечественных БПЛА, создание промышленных центров, строительство аэродромов и дронопортов, подготовку специалистов и развитие исследований. На нацпроект «Беспилотные авиационные системы» в проекте бюджета заложено 26 млрд руб. в 2026 году, 28,6 млрд руб. в 2027-м и 33,3 млрд руб. в 2028-м.

Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
