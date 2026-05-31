Запад готовится к войне, заявили в СБ Белоруссии

МИНСК, 31 мая — РИА Новости. Запад готовится к войне, хотя со стороны Минска и Москвы никакой угрозы нет, заявил госсекретарь совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович.
«Запад открыто готовится к войне. Во всех стратегических документах или документах стратегического планирования Запада закладывается, что начало войны на европейском континенте — 2030 год», — сказал Вольфович телеканалу СТВ.
Он подчеркнул, что «на это нацелены все их военные бюджеты».
«В качестве основных врагов они видят Российскую Федерацию, Республику Беларусь, хотя прекрасно видят, что никакой угрозы с территории Республики Беларусь, с территории западных регионов Российской Федерации по отношению к нашим западным партнерам нет. И быть не может. И об этом заявляют и президент Республики Беларусь (Александр Лукашенко — ред.), и президент Российской Федерации (Владимир Путин — ред.), призывая к диалогу», — подчеркнул госсекретарь.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.