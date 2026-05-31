«Закладывается начало войны на европейском континенте». Госсекретарь Совета безопасности Беларуси Вольфович назвал конкретную дату риска возможной агрессии Запада

Госсекретарь Совбеза Беларуси Вольфович назвал дату возможной агрессии Запада.

Источник: Комсомольская правда

Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович в эфире телеканала СТВ назвал конкретную дату риска возможной агрессии Запада.

«Запад открыто готовится к войне. Во всех стратегических документах или документах стратегического планирования Запада закладывается начало войны на европейском континенте на 2030 год. Они это закладывают. На это нацелены все их военные бюджеты», — открыто заявил Вольфович.

Он подчеркнул, что агрессивная милитаристическая политика Запада направлена на подрыв мира и безопасности. И назвал детали возможной агрессии:

«В качестве основных врагов они видят Российскую Федерацию и Республику Беларусь, хотя прекрасно это видят теми развернутыми силами и средствами разведки, которые развернуты вдоль границ, что никакой угрозы с территории Республики Беларусь, с территории западных регионов Российской Федерации по отношению к нашим западным партнерам нет и быть не может».

Вольфович напомнил, что эту же мысль доносят, призывая к диалогу, президенты России и Беларуси — Владимир Путин и Александр Лукашенко.

Тем временем Александр Лукашенко заявил, что у Беларуси есть одна цель на территории Украины с точным координатами. Также белорусский президент сказал, что Украина поставила на границу с Беларусью людей, пойманных на улицах. Кроме того, Лукашенко назвал трепом угрозы Владимира Зеленского.

