«Закладывается начало войны на европейском континенте». Госсекретарь Совета безопасности Беларуси Вольфович назвал конкретную дату риска возможной агрессии Запада

Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович в эфире телеканала СТВ назвал конкретную дату риска возможной агрессии Запада.
«Запад открыто готовится к войне. Во всех стратегических документах или документах стратегического планирования Запада закладывается начало войны на европейском континенте на 2030 год. Они это закладывают. На это нацелены все их военные бюджеты», — открыто заявил Вольфович.
Он подчеркнул, что агрессивная милитаристическая политика Запада направлена на подрыв мира и безопасности. И назвал детали возможной агрессии:
«В качестве основных врагов они видят Российскую Федерацию и Республику Беларусь, хотя прекрасно это видят теми развернутыми силами и средствами разведки, которые развернуты вдоль границ, что никакой угрозы с территории Республики Беларусь, с территории западных регионов Российской Федерации по отношению к нашим западным партнерам нет и быть не может».
Вольфович напомнил, что эту же мысль доносят, призывая к диалогу, президенты России и Беларуси — Владимир Путин и Александр Лукашенко.
