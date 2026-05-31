Дмитриев: Немецкий бизнес на ПМЭФ показывает хороший пример властям Германии

«Россия с нетерпением ожидает большой делегации немецких компаний на Петербургском экономическом форуме, а также продолжения делового диалога и партнёрства. Немецкие бизнес-лидеры показывают правильный путь немецким политикам и чиновникам», — написал Дмитриев в социальной сети X.
Масштабное деловое событие пройдёт в Северной столице с 3 по 7 июня. Основной повесткой форума заявлена тема «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему»: программа целиком посвящена поиску и выстраиванию новой модели глобального развития в условиях кардинальной перестройки мировой экономики.
Напомним, что предприниматели из ФРГ впервые за несколько лет официально примут участие в Петербургском международном экономическом форуме. Председатель правления Германо-российской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп пояснил, что ФРГ, как и другие крупные западные страны, намерена сохранить экономический мост с Россией — особенно с учётом перспективы после заключения перемирия, — а также защитить немецкие активы в РФ, общая стоимость которых превышает 100 миллиардов евро.
