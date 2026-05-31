Мирра Андреева стала четвертьфиналисткой Roland Garros

Российская теннисистка Мирра Андреева вышла в четвертьфинал турнира Roland Garros, обыграф в матче четвертого круга представительницу Швейцарии Жиль Тайхман.

Встреча завершилась под счетом 6:3, 6:2 в пользу Андреевой.

Андреева доходила до полуфинального матча Roland Garros в 2024 году.

19-летняя Мирра Андреева занимает 8-е место в рейтинге WTA. Ей удалось стать серебряным призером Олимпийских игр в Париже в парном разряде вместе с Дианой Шнайдер, а также пять раз занимать первое место в ходе турниров под эгидой Женской теннисной ассоциации.

