Мирра Андреева стала четвертьфиналисткой Roland Garros

Российская теннисистка Мирра Андреева вышла в четвертьфинал турнира Roland Garros, обыграф в матче четвертого круга представительницу Швейцарии Жиль Тайхман.
Встреча завершилась под счетом 6:3, 6:2 в пользу Андреевой.
Андреева доходила до полуфинального матча Roland Garros в 2024 году.
19-летняя Мирра Андреева занимает 8-е место в рейтинге WTA. Ей удалось стать серебряным призером Олимпийских игр в Париже в парном разряде вместе с Дианой Шнайдер, а также пять раз занимать первое место в ходе турниров под эгидой Женской теннисной ассоциации.
