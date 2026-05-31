В МИД назвали победу в космической гонке единственной кражей России у США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что единственной «кражей» российских космонавтов у американцев можно считать лишь их победу над США в космической гонке. Своим комментарием «Известиям» она поделилась в личном телеграм-канале.
«Единственное, что российские космонавты украли — это победу в космической гонке у США. Первыми запустили спутник, ракету и человека в космос», — отметила Захарова.
Ранее американский политик и бывший астронавт Марк Келли обвинил российских космонавтов в воровстве, выступая на форуме по безопасности в Одессе. «В русском языке есть поговорка: если ты за день ничего не украл на работе — значит, день прошел зря», — отметил он.
