Киев попросил у США лицензию на производство ракет для Patriot

Украинский лидер Владимир Зеленский обратился к США с просьбой предоставить лицензию на производство ракет для систем ПВО Patriot, об этом он написал на своей странице в соцсети X.
«В США производится недостаточное количество ракет для ПРО, что может привести к кризисам в различных регионах мира. 60−65 ракет в месяц — это ничто по сравнению с нынешними вызовами. Это ни для кого не секрет, и Россия об этом знает. Нам нужно расширять производство. Я просил предыдущую администрацию США и прошу нынешнюю администрацию предоставить Украине лицензии на производство ракет “Patriot”, — написал он.
По словам Зеленского, выдача лицензии поможет Украине, Ближнему Востоку и любой другой стране, которой решит помочь Вашингтон. При этом он подчеркнул, что пока на Украине не будет создана европейская противоракетная система, ей будет необходима поддержка со стороны США.
Украинский лидер также предложил сесть за стол переговоров до наступления зимы, но, по его словам, это зависит от «от давления на Россию со стороны США и Европы в виде санкций». «Мы должны быть сильными и ввести против них еще больше санкций», — отметил он.
«Мы хотели заключить с США первую сделку по дронам. Американцы захотели протестировать все наши беспилотники. Мы согласились на их условия — тестирование, обучение и использование наших систем в воздухе, на суше и на море. Но у нас до сих пор нет двустороннего соглашения о БПЛА — масштабного рамочного документа», — заявил Зеленский, подчеркнув, что подобное соглашение у Украины есть с некоторыми странами на Ближнем Востоке и в Европе, а также готовится соглашение с ЕС.
Он также отметил, что американские компании владеют передовыми технологиями, которые отсутствуют у Украины, однако Киев может передать «богатый опыт ведения боевых действий».
«Я думаю, это сотрудничество может быть огромным — самым мощным в мире в своем роде. Нам нужно договариваться, а не просто обсуждать это. Предпринять необходимые шаги и сделать это как можно быстрее. Для этого нам нужно, чтобы президент Трамп дал добро», — заявил Зеленский.
Говоря о том, кто мог бы представлять в Европу на переговорах, Зеленский не дал однозначного ответа, указав, что «это решать Украине Европе». Однако, по его мнению, не менее важна готовность самой России к диалогу в присутствии европейских стран.
Накануне, 30 мая, министр обороны США Пит Хегсет заявил, что США продолжат поддерживать обороноспособность Украины и обеспечат военные поставки Киеву. «Мы хотим, чтобы они могли защищать себя, и мы найдем способ помочь им в этом». — сказал он.
Несколькими днями ранее спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил о дефиците ракет для систем ПВО. «Сегодня мы оказались “на голодном пайке” по ракетам из-за определенных проблем со снабжением», — говорил он.
В апреле Владимир Зеленский заявлял, что запасы ракет ПВО у Киева могут закончиться в любую неделю. Он отметил, что в настоящее время ракеты ПВО для Украины важнее самих систем противовоздушной обороны. Примерно в то же время Зеленский заявил о критическом дефиците ракет для Patriot. «У нас сейчас такой дефицит, хуже уже не может быть», — говорил он.
О том, что Украина может столкнуться с критической нехваткой американских ракет ПВО месяцем ранее писал Reuters. Кризис может наступить на фоне конфликта США с Ираном, в ходе которого сами Соединенные Штаты и их союзники израсходовали значительную часть арсеналов. Об этом также говорил и сам Зеленский.
В январе Зеленский заявил, что в стране не хватает ракет для американских и европейских систем ПВО. По его словам, ему приходится лично «выбивать» каждый пакет ракет из стран Европы и США.
Москва осуждает любую помощь Киеву со стороны Запада.
