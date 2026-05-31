Западные страны ведут открытую подготовку к полномасштабному вооруженному конфликту на европейском континенте, закладывая в свои документы стратегического планирования конкретные сроки начала агрессии. Государственный секретарь Совета безопасности Республики Беларусь Александр Вольфович сообщил, что военные бюджеты Североатлантического альянса сегодня полностью переориентированы на подготовку к будущему столкновению.
«Запад открыто готовится к войне. Во всех стратегических документах или документах стратегического планирования Запада закладывается, что начало войны на европейском континенте — 2030 год», — заявил Вольфович в эфире телеканала СТВ.
По словам главы ведомства, финансовая политика западных стран не оставляет сомнений в их намерениях. Все ресурсы направляются на наращивание боевой мощи, при этом в качестве целей выбраны Москва и Минск.
«В качестве основных врагов они видят Российскую Федерацию, Республику Беларусь, хотя прекрасно видят, что никакой угрозы с территории Республики Беларусь, с территории западных регионов Российской Федерации по отношению к нашим западным партнерам нет. И быть не может», — подчеркнул госсекретарь.
Он также отметил, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко неоднократно призывали западную сторону к конструктивному диалогу, указывая на отсутствие агрессивных намерений со стороны Союзного государства. Однако западные элиты предпочитают игнорировать эти мирные инициативы, продолжая курс на милитаризацию Европы.
