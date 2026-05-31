AFP: При взрыве на северо-востоке Мьянмы погибли как минимум 59 человек

Как сообщают AFP, многие повстанческие группы Мьянмы используют добычу драгоценных минералов для финансирования своей деятельности. TLNA, входящая в состав повстанческого «Альянса трех братьев», контролирует район Намкхам с момента наступления в конце 2023 года на силы военного правительства страны, пришедшего к власти двумя годами ранее. В октябре 2025 года центральное правительство и повстанцы при посредничестве Китая заключили перемирие.