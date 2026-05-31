Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ставки растут: Швейцарцы встревожились после беседы Лаврова и Рубио об ударах возмездия по Киеву

Телефонный разговор главы МИД России Сергея Лаврова с госсекретарём США Марко Рубио, посвящённый ответным ударам по Киеву, являлся сигналом для западных стран. Такое мнение высказало швейцарское издание Die Weltwoche.

Источник: Life.ru

В публикации отмечается, что хотя Москва пока не реализовала свою угрозу, сам факт её озвучивания доказывает: ставки в украинском конфликте продолжают повышаться. Авторы напоминают, что противоборство с самого начала имело две стороны — Россия и Запад, и теперь оппоненты подходят всё ближе к новому уровню эскалации.

Как пишет газета, создаётся впечатление, что западные лидеры намеренно закрывают глаза на тревожные сигналы и возможные последствия собственных решений. Вместо этого они упорно повторяют тезис о слабости Москвы, игнорируя заявления президента России Владимира Путина о том, что конфликт на Украине движется к завершению.

Разговор главных дипломатов России и США состоялся 26 мая. В телефонной беседе Сергей Лавров и Марко Рубио обсудили украинский конфликт, состояние двусторонних отношений Москвы и Вашингтона, а также ситуацию вокруг Ирана.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше