Япония передаст Филиппинам шесть эсминцев для защиты от Китая

Правительство Японии отправит властям Филиппин шесть эсминцев, которые ранее находились в составе японских сил морской самообороны. Соглашение о передаче кораблей подписано в рамках расширения военно-технического сотрудничества между двумя странами. По мнению местных экспертов, оно направлено на «сдерживание Китая в регионе».