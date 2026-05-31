Финский политик обвинил ЕС в установлении фашистского режима

Член партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил об установлении в Евросоюзе фашистского режима, подавляющего свободу слова. Соответствующее заявление финский политик сделал в соцсети X.
«Сегодня в Европе устанавливается фашистский режим, где свобода слова запрещена. Где свободные СМИ, сообщающие об аресте кандидата в евродепутаты? Ах да, они все работают на режим лжи фон дер Ляйен!» — написал Мема.
