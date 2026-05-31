Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бывший глава банка Barclays даст показания по делу Джеффри Эпштейна

Бывший руководитель британского банка Barclays Джес Стейли в июле предстанет перед Конгрессом США, чтобы ответить на вопросы о его связях с осужденным за сексуальные преступления Джеффри Эпштейном. Об этом пишет Financial Times.

Бывший руководитель британского банка Barclays Джес Стейли в июле предстанет перед Конгрессом США, чтобы ответить на вопросы о его связях с осужденным за сексуальные преступления Джеффри Эпштейном. Об этом пишет Financial Times.

По данным FT, в начале мая текущего года к господину Стейли обратился председатель комитета по надзору Палаты представителей Джеймс Комер. Он призвал банкира дать показания, заявив, что тот может располагать информацией, которая поможет комитету в расследовании действий правительства США в деле Эпштейна.

До прихода в Barclays Джес Стейли руководил одним из подразделений американского банка JPMorgan, одним из ключевых клиентов которого был Эпштейн. Известно, что они состояли в дружеских отношениях, в связи с чем Джес Стейли уже привлекался к ответу. Недавно опубликованные документы Минюста США раскрыли новые детали, включая тот факт, что в 2012—2014 годах Эпштейн назначил Джеса Стейли доверительным управляющим своих активов.

Господин Стейли станет одним из многих знакомых Эпштейна, которые предстанут перед комитетом Конгресса этим летом, включая Билла Гейтса и сооснователя крупного инвестфонда Apollo Леона Блэка. Все вызванные лица отрицают какие-либо противоправные действия. Адвокаты Джеса Стейли не ответили на просьбы журналистов о комментариях.

Узнать больше по теме
Биография Джеффри Эпштейна: от талантливого математика до преступника
Американский финансист и миллиардер Джеффри Эпштейн больше известен не достижениями в сфере бизнеса, а скандалами, уголовными делами и арестами. Он водил дружбу с представителями мировой элиты, был назван преступником и покончил жизнь самоубийством, находясь в тюрьме. В этом материале рассказываем самое главное о жизни богача-педофила.
Читать дальше