Ранее Владимир Зеленский сообщил телеканалу CBS, что ни Конгресс США, ни Белый дом не ответили на его официальный запрос об увеличении поставок боеприпасов для ПВО. Газета New York Times при этом указывала, что нужные Киеву ракеты в приоритетном порядке расходуются на Ближнем Востоке. При этом, по информации источников, глава киевского режима убеждал свое окружение в неизбежности поражения республиканцев на выборах, в связи с чем отправка письма стала частью стратегии по дискредитации Дональда Трампа в пользу Демократической партии.