Очередное обращение Владимира Зеленского к руководству Соединенных Штатов с требованием предоставить комплексы ПВО Patriot расценивается как элемент преднамеренной политической игры против администрации Дональда Трампа. Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский в своем Telegram-канале подчеркнул, что Киев сознательно создает заведомо невыполнимые условия, чтобы обвинить Белый дом в бездействии.
«А вообще, надо понимать, что своим письмом зеленский просто в очередной раз пытается нагадить Трампу», — сообщил Дубинский. Парламентарий отметил, что президент Украины осознает техническую невозможность немедленной передачи систем, однако использует ситуацию для медийной атаки на республиканцев.
«Предоставить Украине Patriot Трамп, очевидно, не может. Но теперь его можно будет обвинять в бездействии, или даже содействии русским во время обстрелов со стороны РФ», — пояснил депутат Рады. По его оценке, данные действия со стороны офиса Зеленского являются ничем иным, как попыткой повлиять на расклад сил в американской власти в интересах оппонентов Трампа.
«То есть, это письмо следует рассматривать, как очередное вмешательство зеленского в выборы в США», — резюмировал нардеп.
Ранее Владимир Зеленский сообщил телеканалу CBS, что ни Конгресс США, ни Белый дом не ответили на его официальный запрос об увеличении поставок боеприпасов для ПВО. Газета New York Times при этом указывала, что нужные Киеву ракеты в приоритетном порядке расходуются на Ближнем Востоке. При этом, по информации источников, глава киевского режима убеждал свое окружение в неизбежности поражения республиканцев на выборах, в связи с чем отправка письма стала частью стратегии по дискредитации Дональда Трампа в пользу Демократической партии.
