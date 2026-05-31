Weltwoche: разговор Лаврова и Рубио стал предупреждением Западу

Телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио, в ходе которого обсуждались удары возмездия по Киеву, является предупреждением для западных стран. Об этом пишет Die Weltwoche.

Источник: РИА "Новости"

«Хотя Москва пока не привела свою угрозу в исполнение, сам факт ее озвучивания свидетельствует о том, что ставки продолжают расти. В украинском конфликте всегда было две стороны — Россия и Запад; однако теперь противники подходят все ближе к новому уровню эскалации», — отмечается в публикации.

Как полагает издание, западные лидеры, по всей видимости, намеренно игнорируют тревожные сигналы и возможные последствия собственных решений. Вместо этого они продолжают повторять тезис о слабости Москвы, несмотря на заявления президента России Владимира Путина о том, что конфликт на Украине приближается к завершению.

В ночь на 22 мая дроны ВСУ нанесли удар по общежитию колледжа в Старобельске в ЛНР, где находились 86 учащихся. В результате произошло обрушение здания. Погиб 21 студент, еще 44 человека получили ранения.

Российская армия в ответ нанесла удар возмездия, поразив цели, связанные с военным руководством Украины. Применялись ракеты «Орешник», «Кинжал», «Искандер» и «Циркон».

В понедельник в МИД России предупредили о планах военных нанести удары по объектам ВПК в Киеве и призвали иностранных дипломатов как можно скорее покинуть украинскую столицу. Позднее министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Марко Рубио обратил его внимание на рекомендацию обеспечить эвакуацию из Киева дипломатического персонала и других граждан.

