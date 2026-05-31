В Херсонской области после атаки отменили празднование Дня защиты детей

Власти Херсонской области после атаки беспилотника отменили праздничные мероприятия по случаю Дня защиты детей.

Источник: РБК

Власти Херсонской области после атаки беспилотника отменили праздничные мероприятия по случаю Дня защиты детей. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко.

«Все мероприятия ко Дню защиты детей отменены», — сказал Василенко.

Международный день защиты детей отмечается 1 июня.

Ранее глава региона Владимир Сальдо сообщил, что беспилотник атаковал город Геническ. В результате удара погиб один ребенок 2020 года рождения, еще пять человек получили ранения. По словам губернатора, дрон атаковал жилые многоквартирные дома на улице Братьев Коваленко.

