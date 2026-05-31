Бессент раскрыл «большую ошибку» Ирана в войне с США

Атаки Ирана на соседние ему страны Персидского залива — «большая ошибка» руководства, заявил Бессент. По его словам, после иранских ударов арабские страны стали «сговорчивыми» и помогли заблокировать активы Ирана.

Источник: РБК

Иран совершил «большую ошибку», напав на своих соседей по Совету сотрудничества стран Персидского залива, заявил Министр финансов США Скотт Бессент в интервью Fox News.

По его словам, у США было множество союзников, которые, вероятно, не до конца были откровенны с Вашингтоном в вопросе иранских денег, находившихся в их банковских системах, однако «внезапно они стали очень сговорчивыми и охотно открывали нам доступ к счетам или помогали их блокировать». The Wall Street Journal еще в начале марта писала, что ОАЭ рассматривали возможность заморозить размещенные в стране иранские активы.

Бессент отметил, что хоть США и не свергли режим в Иране, но изменили его, ликвидировав лидеров. «И они видят, на что готов пойти президент [США Дональд] Трамп» — сказал он.

По мнению главы Минфина, у нынешнего иранского руководства есть возможность превратить свою страну в «нормальную». Бессент заявил, что Иран на протяжении 47 лет был «страной изгоем». А теперь, «благодаря президенту Трампу» Тегеран готов обсудить отказ от ядерного оружия.

«Для иранского руководства это шанс попытаться стать нормальной страной. 47 лет они были страной-изгоем», — отметил он.

Бессент также заявил, что блокада иранских портов со стороны США «стала экономической и физической». По его словам, иранских остров Харк, — ключевой нефтяной терминал страны, — заблокирован США, из-за чего «Ирану придется начать демонтаж скважин». При этом Трамп объявлял о конце блокады США в Ормузском проливе.

29 мая президент США провел в ситуационном центре Белого дома двухчасовое совещание с командой по национальной безопасности, но не принял окончательного решения по соглашению с Ираном. МИД Ирана подтвердил продолжение контактов с США, отметив, что окончательной договоренности пока нет. В Тегеране утверждают, что текущие переговоры сосредоточены на прекращении войны и не затрагивают ядерную программу. Позднее The New York Times сообщила, что США и Иран обсуждают проект предварительного соглашения, который предусматривает создание международного инвестиционного фонда для Ирана в случае заключения окончательной сделки.

В то же время глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что любая сделка с Ираном будет хорошей. Он отметил, что Трамп проявляет терпение, чтобы убедиться в том, что Иран не будет обладать ядерным оружием.

Утром 31 мая Axios сообщил, что Трамп запросил внесение правок в проект соглашения между Вашингтоном и Тегераном в части ядерной программы Ирана и возобновления транзита через Ормузский пролив.

С начала конфликта США и Израиля с Ираном атакам со стороны последнего подвергались в том числе страны Персидского залива, которые официально в войну не вступали. Financial Times называла ОАЭ самой обстреливаемой страной из соседей Ирана. Иранские удары фиксировали в Кувейте, Катаре, Саудовской Аравии.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше