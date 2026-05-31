Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что западные страны готовятся к войне, хотя со стороны Минска и Москвы нет никакой угрозы.
«Запад открыто готовится к войне. Во всех стратегических документах или документах стратегического планирования Запада закладывается, что начало войны на европейском континенте — 2030 год», — сказал Вольфович телеканалу СТВ.
Он отметил, что все их военные расходы направлены на это. В качестве главных противников они рассматривают Российскую Федерацию и Республику Беларусь, хотя очевидно, что с территории Беларуси и западных регионов России нет и не может быть угрозы для их западных союзников.
Вольфович отметил, что лидеры РФ и Белоруссии неоднократно призывали Запад к диалогу, но там продолжают твердить про угрозы со стороны Москвы и Минска.
