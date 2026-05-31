Большая часть Запорожья осталась без света из-за аварии

Большая часть Запорожской области осталась без электричества из-за аварии. Об этом губернатор региона Евгений Балицкий сообщил в «Максе».
«Аварийные отключения электроснабжения затронули значительную часть Запорожской области. Критическая инфраструктура в рабочем режиме», — написал глава региона.
Он отметил, что специалисты уже приступили к восстановлению электроснабжения.
Ранее Балицкий сообщил, что массированной атаке беспилотников подвергся город Энергодар. По его словам, дрон ударил по парковке возле роддома — там сгорел микроавтобус и повреждены четыре легковых автомобиля, в здании роддома выбиты окна. Еще одна атака пришлась на многоквартирный дом, повреждения получила одна квартира.
Кроме того, по словам главы региона, около 03:00 ВСУ ударили двумя беспилотниками по транспортному цеху Запорожской АЭС. В результате сгорели шесть автобусов и две «Газели», которые находились на стоянке.
Это вторая атака на ЗАЭС за последние два дня. Накануне беспилотник поразил стену машинного зала энергоблока № 6 станции. На место удара прибыли эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), они выявили повреждение металлического люка на стене здания, а также нашли несколько обломков и остатки оптического волокна на земле.
