CNN: Иран восстановил большинство входов на подземных объектах

Согласно данным телеканала CNN, полученным в результате анализа спутниковых снимков, Иран восстановил доступ к 50 из 69 входов на 18 подземных базах, которые ранее были поражены ударами США и Израиля.

Источник: Reuters

Как сообщается на сайте телеканала, «Иран уже расчистил 50 из 69 входов в тоннели на 18 подземных ракетных объектах, по которым ранее наносили удары США и Израиль».

По информации CNN, в течение нескольких недель США и Израиль наносили ракетные удары с целью ограничить доступ к иранским подземным объектам, разрушая подъездные пути и обрушивая входы в тоннели. Отмечается, что после вступления в силу режима прекращения огня темпы восстановительных работ со стороны Ирана значительно возросли.

«Спутниковые снимки, изученные CNN, показывают, как Иран с помощью простой техники, бульдозеров и самосвалов, нейтрализует последствия этих дорогостоящих операций (по нанесению ракетных ударов — ред.)», — указывает телеканал.

Удары по объектам на иранской территории были начаты США и Израилем 28 февраля. В результате этих действий погибли более 3 тысяч человек. 8 апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня. Последующие переговоры, прошедшие в Исламабаде, завершились без достижения договоренностей. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, однако Соединенные Штаты приступили к блокаде иранских портов.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше