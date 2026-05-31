CNN: Иран восстановил большинство входов на подземных объектах

Удары по объектам на иранской территории были начаты США и Израилем 28 февраля. В результате этих действий погибли более 3 тысяч человек. 8 апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня. Последующие переговоры, прошедшие в Исламабаде, завершились без достижения договоренностей. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, однако Соединенные Штаты приступили к блокаде иранских портов.