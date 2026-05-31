WSJ: ООН находится на грани банкротства из-за задержек платежей США и Китаем

По данным издания, задолженность США перед организацией составляет $4 млрд. Администрация президента Дональда Трампа в ходе борьбы с расточительными, по ее оценке, расходами вышла из нескольких десятков программ ООН, включая Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Вашингтон ставит свою дальнейшую поддержку в зависимость от сокращения расходов организации, включая снижение численности персонала и внедрение машинного перевода, отмечает издание.